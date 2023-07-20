«بلدية دبي»: فتح باب التسجيل في «مواهب المستقبل»

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي فتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الدراسي «مواهب المستقبل»، والذي يهدف إلى جذب واستقطاب طلبة الجامعات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل الداعمة لمجالات عمل البلدية، وتسهم في رفع نسب الوظائف المستقبلية في تلك التخصصات وتعزيز استدامة كوادرها البشرية. ويأتي ذلك ضمن جهود بلدية دبي في توفير الفرصة للجامعيين ورفع قدراتهم ومهاراتهم، بما يدعم سياسة توطين الوظائف في إمارة دبي.

وقالت عائشة الحمادي، مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي: «يستكمل برنامج (مواهب المستقبل) للابتعاث الدراسي جهود بلدية دبي في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة حول دعم سياسة التوطين في إمارة دبي، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج الدراسية والتدريبية والميدانية التي لاستقطاب الطلبة الإماراتيين من أصحاب المواهب، وتبنّيهم وإتاحة الفرصة أمامهم من أجل زيادة معارفهم العلمية ودعمها بالخبرة العملية وتطوير قدراتهم في تخصصاتهم الدراسية، فضلاً عن تمكينهم علمياً بالأسلوب الأمثل لمواجهة المتغيرات المستقبلية. تهدف بلدية دبي من خلال تلك البرامج إلى تعزيز استدامة الكوادر البشرية وتطويرها، ودعم النمو المستقبلي للوظائف ذات التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل والتي تتسق مع مجالات عمل البلدية».

وضعت بلدية دبي قائمةً بالتخصّصات العلمية المتاحة في برنامج الابتعاث الدراسي «مواهب المستقبل»، شملت تخصص الهندسة المدنية والمعمارية، والهندسة الزراعية والعلوم الزراعية، والصحة العامة، والعلوم البيئية والاستدامة والصحة البيئية، والأمن الغذائي، إضافةً إلى نظم المعلومات تخصص علوم البيانات وحلول الأعمال، وتقنية المعلومات تخصص تطوير التطبيقات والشبكات، والحوسبة السحابية.

نصّت شروط الالتحاق في برنامج «مواهب المستقبل»، أن يكون الطالب المبتعث من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون طالباً في السنة الدراسية الثالثة أو الرابعة من التخصص المطلوب، وألا يقل معدله التراكمي عن 3 درجات، كما يجب ألا يجمع بين أكثر من منحة دراسية في الوقت نفسه، وأخيراً أن يكون قد أكمل خدمته الوطنية بالنسبة لفئة الذكور.