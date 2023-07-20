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«كهرباء الشارقة»: توصيل الخدمات لـ«صناعية كلباء»

موزة الزعابي
21 يوليو 2023 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ التمديدات وتوصيل الكهرباء للمباني الصناعية التي أنجزتها دائرة الأشغال بالمنطقة الصناعية الجديدة بكلباء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوصيل الخدمات للمباني بالمنطقة الصناعية الجديدة في مدينة كلباء، وبدأت فرق العمل بالهيئة على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال الحفر والتمديدات وتوصيل الكهرباء.
وأوضحت المهندسة موزة الزعابي، مدير إدارة كلباء، أنه سيتم الانتهاء من التمديدات وتوصيل الكهرباء للمباني الصناعية التي أنجزتها دائرة الأشغال بالمنطقة الصناعية الجديدة بكلباء خلال ثلاثة أسابيع، حيث تكثف فرق العمل حالياً جهودها لإنجاز أعمال الحفر والتمديدات. وأضافت أن الهيئة أنشأت محطة 33 كيلوفولت للجهد العالي لخدمة المنطقة الصناعية والتجارية الجديدة بمدينة كلباء والتي ستضم أكثر من 1000 مبنى، وستبدأ الهيئة في التشغيل التجريبي للمحطة الجديدة خلال شهر أغسطس المقبل. وأشارت إلى أن قسم التوصيل بإدارة كلباء يستقبل طلبات التوصيل لكل من ينتهي من إنجاز التجهيزات اللازمة لتوصيل الكهرباء من مخططات ونسبة الإنجاز وغيرها من المتطلبات.

الإمارات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
كلباء
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