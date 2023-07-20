20 مجسماً تراثياً تعكس ذكريات الماضي في مهرجان ليوا للرطب

الظفرة (وام)

يضم مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19 نحو 20 مجسماً تراثياً تروي تفاصيل وذكريات من الماضي، وتبين للأجيال مسيرة التطور والحداثة للدولة وعادات وتقاليد المجتمع المرتبطة بكرم الضيافة. ويتم عرض المجسمات التراثية في وسط موقع المهرجان ضمن ركن يستطيع الزوار زيارته والاطلاع على مكوناته والتعرف على تفاصيل «بيت الشعر» ومحيطه في الماضي.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان مسابقة لـ «أجمل مجسم تراثي» ضمن مسابقات المهرجان، ووضعت لها 10 جوائز قيمة، إذ يتم الإعلان عن الفائزين بعد انتهاء لجنة التحكيم من تقييم الأعمال المشاركة ومطابقتها لمعايير وشروط المسابقة. ويتم تقييم المشاركات وفق معايير تراعي جودة التصنيع والتناسق العام للمجسم في الحجم بين البيت ومحتوياته والبيئية المحيطة به، وأن تظهر تفاصيل الحياة قديماً، إلى جانب الحرفية في التصنيع والفنون المستخدمة مثل السدو، والتمثيل الجيد ونسبة قربها من البيئة القديمة فعلياً، واستخدام المؤثرات الصوتية والضوئية، وجودة وجمال الخامات المستخدمة: الطين، الرمل، الصلصال، الرزن، الخشب، سعف وجريد النخيل وعجينة الورق والأقمشة والجبس وغيرها.

وتشترط المسابقة أن يكون المجسم مصنعاً من طرف المتسابق نفسه مع تقديم شرح شامل للقطع وطريقة التصنيع من المتسابق، ومراعاة شروط المجسم، على أن لا يزيد حجمه عن 2 متر في 2 متر ولا يقل عن 1.5 متر في 1.5 متر، وأن يكون سهل الفك والتركيب والنقل، وأن يتوافق مع متطلبات الأمن والسلامة العامة، وألا يكون قد تمت المشاركة بالمجسم في مسابقات أخرى، إذ تعتبر المجسمات الفائزة ملكاً للجنة المنظمة.