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شرطة أبوظبي تنظم تدريبات عملية لـ«أبطال الغد»

خلال الزيارة (من المصدر)
21 يوليو 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة التأهيل الشرطي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي تدريبات عملية وزيارات ميدانية للمشاركين والمشاركات في النسخة الخامسة لبرنامج «أبطال شرطة الغد» بهدف استثمار أوقات فراغ طلبة المدارس خلال العطلة الصيفية وإكسابهم المهارات الإيجابية في مختلف المجالات العملية.
واشتملت فعاليات البرنامج على تدريبات ميدانية في الجيو جيتسو والرماية الافتراضية والتدريب الأمني، وغرس مفاهيم الالتزام بالقوانين والأنظمة، وتعزيز الجوانب الشخصية وزيادة الثقة بالنفس، وتحفيز الحس الأمني لدى الطلبة.
واطلع أبطال شرطة الغد ضمن برنامج الزيارات الميدانية على مهام غرفة العمليات المتنقلة، وتعرفوا إلى مهام دوريات السعادة، والدورية الذكية، ودورية الأطفال، وإجراءات الضبط المروري، والأنظمة الحديثة، وشمل البرنامج أنشطة توعية مرورية والمبادرات التي تسهم في الحد من الحوادث.
وزار أبطال شرطة الغد نادي تراث الإمارات- مركز العين النسائي، وقدمت ميثاء راشد السويدي مديرة المركز شرحًا لهم حول الحرف التراثية اليدوية وحياة الأجداد وطرق معيشتهم مؤكدة أهمية الحفاظ على تراث الآباء والأجداد وذلك ضمن جولة للمشاركين في أنحاء المركز والتقاط الصور التذكارية ومشاهدة فيديو عن تاريخ وتراث دولة الإمارات.
وخصص البرنامج زيارات لفئة الإناث شملت عدداً من إدارات شرطة أبوظبي تعرفن خلالها على مهام وجهود حفظ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص حيث شملت مركز نظم المعلومات والاتصالات وكان في استقبال الطالبات المقدم أحمد محمد بن هادي رئيس قسم الاتصال المؤسسي بمركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة وقدم شرحاً عن غرفة المراقبة التقنية وأحدث التقنيات المتطورة وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة.
قدم المركز 3 محاضرات تثقيفية، الأولى بعنوان «الذكاء الاصطناعي» والثانية بعنوان «خدمة أمان» والثالثة بعنوان «الفلك والنجوم»، وفي ختام الزيارة جرى توزيع الهدايا التذكارية على الطالبات. كما زارت الطالبات مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية وكانت الرائد شيخة عبيد الزعابي رئيس المكتب في استقبالهن واستعرضت فيلماً وثائقياً عن اختصاصات ومجالات الشرطة النسائية ودور مكتب شؤون الشرطة النسائية في عملية دعم وتمكين المرأة في مختلف مجالات العمل الإداري والميداني. وقدمت الملازم أول بسمه ناصر الجنيبي من المكتب محاضرة حول الابتكار والعمل الإبداعي وحثت الطالبات على تبني مناهج التفكير الإبداعي، والحرص على اكتساب مهارات جديدة في مجالات مختلفة، وتعرفت الطالبات على دور مختبر الابتكار في تطوير معارف ومهارات المبدعين والمبتكرين لتوليد الأفكار الإبداعية والخروج بالمشاريع الابتكارية الريادية. وتفاعلت الطالبات مع مختلف التدريبات العملية والزيارات الميدانية التي تعرفن خلالها على البرامج والأنشطة التوعوية والتعليمية والترفيهية، وعبرن عن سعادتهن ببرنامج شرطة أبوظبي المتميز والمفيد وفي ختام الزيارات تم تكريم المشاركات المتميزات.

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