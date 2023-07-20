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«سلامة مركبتك من سلامتك» في عجمان

«سلامة مركبتك من سلامتك» في عجمان
21 يوليو 2023 01:01

عجمان (الاتحاد) 

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أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة المرورية الثالثة تحت شعار «سلامة مركبتك سلامتك»، وتستمر ثلاثة أشهر، ضمن إطار الحملات الرئيسة التي أقرها المجلس الاتحادي للمرور لعام 2023، لتعزيز التوعية المرورية وتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية.
وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن الحملة تهدف إلى توعية السائقين ومستخدمي الطريق باتخاذ الإجراءات الوقائية لسلامة المركبات، والتركيز على أهمية الصيانة الدورية للمركبة والحرص على سلامة الإطارات، وعدم زيادة الحمولة على المركبات، لاسيما في فترة الصيف، مؤكداً على ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات، حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.
وأوضح أن الحملة تستهدف أكبر شريحة من المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة، منها المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك عبر الإنترنت واللوحات الإعلانية، لتعزيز الثقافة المرورية والسلامة على الطريق.

عجمان
الإمارات
شرطة عجمان
السلامة المرورية
التوعية المرورية
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