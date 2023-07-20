تخريج دورتي «الاستجابة الأولى» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، تخريج دورتي الاستجابة الأولى للحالات الطارئة الدفعة «73 و74»، بحضور العميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، والمشاركين في الدورة. وقال اللواء صالح عبدالله مراد، خلال تخريج الدورتين في نادي ضباط شرطة دبي، إن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة كل الحرص على تأهيل ورفع كفاءة مواردها البشرية في شتى المجالات العلمية والعملية، وذلك من خلال التدريبات الميدانية التخصصية التي تخدمهم في مجال عملهم بكفاءة واقتدار، وكذلك تزويدهم بالمحاضرات العلمية والتثقيفية التي تمنحهم فن التعامل مع الجمهور لعكس صورة مشرفة وسمعة طيبة تليق بمستوى شرطة دبي التي تحتل مكانة رائدة بين المؤسسات الأمنية على مستوى العالم، وذلك لما يتمتع به منتسبوها من أخلاق عالية وتعامل إنساني يشيد به كل من تعامل مع ضباطها وأفرادها.

وفي كلمة خص بها خريجي الدورة، حث اللواء صالح عبد الله مراد، الخريجين على الالتزام بما تلقوه خلال الدورة من تدريبات ميدانية وأنشطة علمية، مؤكداً أن مجال عملهم مهم جداً، ويتطلب منهم الحرص والالتزام واليقظة الدائمة والحس الأمني العالي، والقدرة على التعامل مع الحالات الطارئة التي تواجههم أثناء أدائهم واجبهم المهني. ومن جانبه، قال العميد مصبح الغفلي إن دورة الاستجابة الأولى اشتملت على العديد من المحاور المهمة العملية والنظرية أهمها، مهارة الرماية، واستخدام السلاح وضعيات الرماية، والاحتماء أثناء حركة المركبات، والمداهمة، كيفية التعامل مع المتفجرات، والإسعافات التكتيكية، المداهمة والرماية الليلية، وكيفية استيقاف المركبات الخطرة، والتعامل مع المشتبه بهم.