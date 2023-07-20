إطلاق أضخم حاسوب فائق في العالم مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

سانيفيل، كاليفورنيا (وام)

أعلنت سيريبراس سيستمز، الشركة الرائدة في تسريع حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجي 42، الشركة القابضة المتخصصة في مجال التكنولوجيا في دولة الإمارات، أمس عن إطلاق «كوندور جالاكسي» ، الشبكة المؤلفة من تسعة حواسيب فائقة.

وقال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 كلاود»: «يسرنا التعاون مع سيريبراس لتوفير أحد أسرع الحواسيب الفائقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم، وإرساء أساس لربط مجموعة من هذه الحواسيب الفائقة في جميع أنحاء العالم.. وتجمع هذه الشراكة بين قدرات الحوسبة الاستثنائية لسيريبراس وخبرة «جي 42» الواسعة والمتخصصة في عدة قطاعات.. وتتمثل الرؤية المشتركة للشركتين في استخدام كوندور جالاكسي 1 وأجهزة الشبكة الأخرى لمواجهة التحديات الملحة أمام المجتمع في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والعمل البيئي والمناخي وغيرها».

ويربط الحاسوب الجديد، الذي تم إطلاقه في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، 64 نظاماً من أنظمة سيريبراس سي إس-2 بحاسوب واحد فائق ومدعوم بالذكاء الاصطناعي وسهل الاستخدام مع قدرة تدريبية تصل إلى 4 إكسافلوبس.

ويعتمد الجهاز خدمات الدعم عالية الجودة التي تقدمها سيريبراس، ما يتيح للعملاء الاستمتاع بأداء مميز لأجهزة الحاسوب الفائقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من دون الحاجة إلى إدارة أو توزيع النماذج على الأنظمة المادية.

ومن جانبه، قال أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي لشركة سيريبراس سيستمز: «يسهم كوندور جالاكسي 1 في تقليل الزمن اللازم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والحد من الجهود المبذولة في عمليات الحوسبة الموزعة.. وأعلنت العديد من الشركات المتخصصة بالحلول السحابية عن إطلاق مجموعات ضخمة من وحدات معالجة الرسوميات التي يكلف بناؤها مليارات الدولارات، فضلاً عن الصعوبة البالغة في استخدامها.. ويستغرق توزيع نموذج واحد على آلاف وحدات معالجة الرسوميات الصغيرة أشهر عديدة وجهود عشرات الخبراء المتمرسين ما يؤكد أهمية وقدرة الجهاز الجديد على تجاوز هذا التحدي. ويشكل كوندور جالاكسي 1 النموذج الأول من الحواسيب الثلاثة الفائقة والقائمة على الذكاء الاصطناعي التي تعتزم الشركة إطلاقها في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال العام المقبل».

وتعد جي 42 الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتتولى قيادة مبادرات التحول الرقمي واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.

وقال فورست نورود، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمجموعة أعمال حلول مركز البيانات: «تلتزم إيه إم دي بمواصلة التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاعتماد على معالجات الحوسبة المبتكرة عالية الأداء ومنتجات الحوسبة المرنة، فضلاً عن التعاون مع الشركات التي ترعى الابتكار مثل سيريبراس، التي نتشارك معها الرؤية ذاتها في التطبيق الشامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.. ويوفر كوندور جالاكسي-1 من سيريبراس موارد حوسبية ضخمة للباحثين والشركات التي تتجه إلى تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بفضل ما يزيد على 70 ألف من نوى المعالجات من نظام AMD EPYC».