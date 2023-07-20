«الابتكار التكنولوجي» و«ريليز» يكشفان ثغرة أمنية

أبوظبي (وام)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز الأبحاث العلمية الرائد عالمياً وذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، إلى جانب شركة «Raelize» الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، عن إيجاد ثغرة جديدة في الإصدار الثالث من رقاقة «ESP32» الخاصة بشركة إسبرسيف، وذلك من خلال إطلاق هجوم حقن الأخطاء الكهرومغناطيسية (EMFI) الذي يهدف إلى الحصول على إمكانية وصول غير مصرحة إلى «وضع التنزيل» الخاص بذاكرة القراءة (ROM).

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، كبيرة الباحثين لدى مركز بحوث علم التشفير التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي: يسرنا المساهمة في إثراء قاعدة بيانات الثغرات الأمنية والخروقات الشائعة من خلال عملنا هذا، ما يثبت جهودنا المستمرة لتعزيز أنظمة التشفير لدينا، ويعود الفضل إلى مختبرنا المتقدم لبحوث أمن الأجهزة، واحد من المختبرات القلة القادرة على تنفيذ مثل هذه الهجمات والتحليلات المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن متحمسون لنتائج هذه التجربة الأخيرة ونتطلع لمواصلة بناء قدراتنا وإجراء الأبحاث المتقدمة في مجال أمن الأجهزة.

ومن جانبه، قال المؤسس المشارك لشركة «Raelize»، نيك تيمرز: كما هو الحال في هجمات استغلال البرمجيات المتطورة، يمثل أسلوب حقن الأخطاء شكلاً متطوراً من الهجمات، إذ إنها تتطلب التمتع بعقلية إبداعية وخلاقة للغاية. ونسعى في شركتنا إلى توجيه خبراتنا التقنية لريادة مجال الأبحاث في أمن الأجهزة ودفع حدود الابتكار والتميز.