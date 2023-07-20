الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، رطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 16:25 والمد الثاني عند الساعة 02:59 والجزر الأول عند الساعة 09:37 والجزر الثاني عند الساعة 21:01.

بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 23:38 والجزر الأول عند الساعة 18:23 والجزر الثاني عند الساعة 06:03.