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إغلاق جزئي على طريق الشيخ زايد بن سلطان

إغلاق جزئي على طريق الشيخ زايد بن سلطان
20 يوليو 2023 14:08

أعلن مركز النقل المتكامل عن إغلاق جزئي على طريق الشيخ زايد بن سلطان - (E10) أبوظبي، وأوضح أنه سيتم إغلاق مسارين من جهة اليمين باتجاه الشهامة/ دبي ابتداء من يوم الخميس 20 يوليو 2023 إلى يوم الجمعة 21 يوليو 2023.

وسيتم إغلاق ثلاثة مسارات من جهة اليمين باتجاه الشهامة/ دبي ابتداء من يوم الجمعة 21 يوليو 2023 إلى يوم الاثنين 24 يوليو 2023.

 

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إغلاق جزئي على طريق الشيخ زايد بن سلطان  - (E10) أبــوظبي من الخميس 20 يوليو 2023 إلى الإثنين 24 يوليو 2023

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز النقل المتكامل
النقل المتكامل
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