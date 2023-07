أعلن مركز النقل المتكامل عن إغلاق جزئي على طريق الشيخ زايد بن سلطان - (E10) أبوظبي، وأوضح أنه سيتم إغلاق مسارين من جهة اليمين باتجاه الشهامة/ دبي ابتداء من يوم الخميس 20 يوليو 2023 إلى يوم الجمعة 21 يوليو 2023.

وسيتم إغلاق ثلاثة مسارات من جهة اليمين باتجاه الشهامة/ دبي ابتداء من يوم الجمعة 21 يوليو 2023 إلى يوم الاثنين 24 يوليو 2023.

إغلاق جزئي على طريق الشيخ زايد بن سلطان - (E10) أبــوظبي من الخميس 20 يوليو 2023 إلى الإثنين 24 يوليو 2023

Partial Road Closure on Sheikh Zayed Bin Sultan Road (E10) - Abu Dhabi

From Thursday, 20 July 2023 to Monday, 24 July 2023 pic.twitter.com/3ufOdJen1t