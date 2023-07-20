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مودعان يقتحمان مصرفاً في لبنان

مودعان يقتحمان مصرفاً في لبنان
20 يوليو 2023 12:58

اقتحم مودعان ، اليوم الخميس، بنك " بيبلوس" فرع سن الفيل في جبل لبنان، للمطالبة بوديعتيهما.

وأعلنت جمعية " صرخة المودعين" ،عبر حسابها على "تويتر" اليوم ، أن "المودعين اقتحما، بنك بيبلوس فرع سن الفيل .

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وأوضحت أن "المودع وسيم حاطوم تبلغ وديعته 5400 دولار واشرف صالحة تبلغ وديعته 23200 دولار". ودعت الجمعية كل المودعين للتوجه إلى البنك لمساندة المودعين في تحرير أموالهما.

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين، وبدأ عدد من المودعين عمليات اقتحام للمصارف للحصول على ودائعهم منذ أيلول/سبتمبر العام الماضي، وتوقفت هذه العمليات خلال الأشهر الماضية، لتبدأ من جديد خلال يوليو الحالي.

المصدر: د ب أ
لبنان
مصارف لبنان
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