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الإمارات

الإمارات تتصدر دول العالم في سرعة إنترنت الهاتف المتحرك

الإمارات تتصدر دول العالم في سرعة إنترنت الهاتف المتحرك
20 يوليو 2023 12:32

حلت دولة الإمارات، في المرتبة الأولى عالمياً في سرعة شبكة الإنترنت على الهاتف المتحرك لشهر يونيو الماضي، بسرعة تنزيل "Download" بلغت 204.24 ميغابت في الثانية، وسرعة إرسال البيانات "Upload" بلغت 22.72 ميغابت في الثانية، حسب مؤشر "سبيد تيست" الذي تصدره شركة "أوكلا" لاختبار وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات.وبحسب المؤشر، تصدرت دولة الإمارات التصنيف العالمي خلال 5 أشهر في النصف الأول من العام الجاري 2023 (يناير، فبراير، مارس، مايو، ويونيو)، فيما حلت في المركز الثاني في أبريل.

أما بالنسبة للنطاق العريض للخط الثابت، فقد حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً وعربياً خلال يونيو، بسرعة تنزيل بلغت 239.2 ميغابت في الثانية، في حين تصدرت سنغافورة القائمة بسرعة وصلت إلى 247.29 ميجابت في الثانية.ووفق مؤشر "سبيد تست" لشهر يونيو تقدمت الإمارات في سرعة إنترنت الهاتف الثابت من المرتبة الرابعة في شهر يناير من العام الجاري، ومن المرتبة 15 خلال يونيو من العام الماضي.

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وعلى صعيد ربعي ووفق التقارير الربعية التي تصدرها "أوكلا"، سجلت "اتصالات من &e" أسرع متوسط سرعة تنزيل عبر كل من الهاتف المحمول والثابت في الإمارات، عند 216.65 ميغابت في الثانية و261.98 ميجابت في الثانية على التوالي في الربع الثاني من عام 2023، كما سجلت أيضاً أسرع متوسط سرعة تنزيل "5G" عند 680.88 ميغابت في الثانية.

المصدر: وام
الإمارات
الإنترنت
الهاتف المتحرك
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