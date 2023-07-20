الجمعة 21 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الرئيس التركي يغادر البلاد

الرئيس التركي يغادر البلاد
20 يوليو 2023 13:40

غادر فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، البلاد اليوم بعد زيارة رسمية إلى الدولة.
وكان في وداع فخامته والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.
كما كان في وداعه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وسعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وعدد من كبار المسؤولين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بلجيكا باليوم الوطني لبلاده
الإمارات تدرج التجارة العالمية على أجندة «COP28»
المصدر: وام
منصور بن زايد
الرئيس التركي
الإمارات
آخر الأخبار
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
الرياضي
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
اليوم 12:37
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
الرياضي
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
اليوم 12:30
كين يضع توتنهام بين خيارين
الرياضي
كين يضع توتنهام بين خيارين
اليوم 12:27
سان جيرمان يضيف ودية إلى جولته الآسيوية
الرياضي
سان جيرمان يضيف ودية إلى جولته الآسيوية
اليوم 12:25
دراسة ترصد تزايد الإصابة بالسكري بين الأطفال في ألمانيا
دنيا
دراسة ترصد تزايد الإصابة بالسكري بين الأطفال في ألمانيا
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©