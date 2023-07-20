الجمعة 21 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تفوز بأفضل حملة على التواصل الاجتماعي ضمن "تميز الأعمال العالمية"

شرطة أبوظبي تفوز بأفضل حملة على التواصل الاجتماعي ضمن "تميز الأعمال العالمية"
20 يوليو 2023 10:41

فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، بفئة أفضل حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي ضمن جائزة "تميز الأعمال العالمية" لعام 2023، التي تُعد من أبرز جوائز التميز وأكثرها جذبا للمشاركة من منظمات القطاعين الحكومي والخاص في أنحاء العالم.

واعترفت الجائزة بالحملة الإعلامية "خلك حذر" كأفضل حملة تواصلية عالمية، على شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبرتها أكثر الحملات الإعلامية العالمية نجاحاً وتميزاً على مستوى التخطيط والإعداد وأفضلها تخطياً للتحديات أثناء التنفيذ، آخذةً في الاعتبار النتائج المؤثرة، التي حققتها الحملة، في تحقيق الأولويات والأهداف المؤسسية، بدءاً من موضوع الحملة، وأهميته البالغة في الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه الجرائم المقلقة، مرورا بالأدوات التواصلية المبتكرة للحملة، وتنوع المواد والرسائل والقنوات الإعلامية المُستخدمة، وصولاً للنتائج المتميزة المتمثلة في الانتشار والتأثير وتفاعل المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنظم تدريبات عملية لـ«أبطال الغد»
تعاون بين شرطة أبوظبي و«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»

وقال مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مكتوم علي الشريفي، إن توجيهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز الابتكار والإبداع والحداثة في المجالات كافة، هي التي ألهمت شرطة أبوظبي لتحقيق الريادة وتصدر قوائم ومؤشرات التنافسية والفوز بالعديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية تأكيدًا للجهود والمشاريع المستمرة لاستدامة التطوير واستشراف آفاق المستقبل.

ولفت إلى أن فوز شرطة أبوظبي بفئة أفضل حملة على شبكات التواصل الاجتماعي ضمن جائزة عالمية، يؤكد حرصها على رفع مستويات التواصل الفعال والمستمر مع كافة شرائح المجتمع من خلال الحملات الإعلامية والتوعوية المؤثرة وتنويع قنوات التواصل واستثمار التقنيات المتطورة والحديثة في مجالات الإعلام والتواصل الاجتماعي وابتكار أساليب تواصلية فعالة وقادرة على تحقيق الانتشار والتأثير المطلوب لرسائلها.

المصدر: وام
جائزة التميز
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
الرياضي
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
اليوم 12:37
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
الرياضي
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
اليوم 12:30
كين يضع توتنهام بين خيارين
الرياضي
كين يضع توتنهام بين خيارين
اليوم 12:27
سان جيرمان يضيف ودية إلى جولته الآسيوية
الرياضي
سان جيرمان يضيف ودية إلى جولته الآسيوية
اليوم 12:25
دراسة ترصد تزايد الإصابة بالسكري بين الأطفال في ألمانيا
دنيا
دراسة ترصد تزايد الإصابة بالسكري بين الأطفال في ألمانيا
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©