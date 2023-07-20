طرق دبي تعلن مواعيد تقديم خدماتها في عطلة العام الهجري الجديد

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مواعيد العمل لجميع خدماتها خلال عطلة العام الهجري الجديد 1445 هجرية، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) ومراكز إسعاد المتعاملين مغلقة يوم الجمعة (21 يوليو)على أن يُستَأنف العمل السبت (22 يوليو).

وستكون جميع مراكز إسعاد المتعاملين مغلقة في يوم الجمعة (21 يوليو) باستثناء مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول والكفاف وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وسيعمل المترو بخطيه الأحمر والأخضر من 5:00 صباحاً - 1:00 صباح اليوم التالي. والترام من الساعة 6:00 صباحاً -1:00 صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل الحافلات العامة في دبي الجمعة 21 يوليو من 5:00 صباحاً - 12:30 صباح اليوم التالي. وسوف تتزامن جميع خطوط الحافلات المغذية لمترو دبي مع مواعيد رحلات المترو.



أما خطوط الحافلات عبر المدن التي تعمل حاليا، فهي: (E16) من السبخة إلى حتّا، (E100) من الغبيبة إلى أبوظبي، (E101) من ابن بطوطة إلى أبوظبي، (E102) من الجافلية إلى شعبية المصفّح، (E201) من الغبيبة إلى العين، (E303) من محطة الاتحاد إلى الجبيل في الشارقة، (E306) من الغبيبة إلى الجبيل في الشارقة، (E307) من سيتي سنتر ديرة إلى الجبيل في الشارقة، (E307A) من أبوهيل إلى الجبيل في الشارقة، (E315) من محطة اتصالات إلى مويلح في الشارقة، (E400) من محطة الاتحاد إلى عجمان، (E411) من محطة اتصالات إلى عجمان،و(E700) من محطة الاتحاد إلى الفجيرة.

الباص المائي:



مرسى دبي (BM1) مارينا مول - مارينا ووك (وبالعكس) من 12:00 منتصف النهار - 12:11 صباحاليوم التالي. مارينا بروميناد - مارينا مول (وبالعكس)من 4:11 مساءً - 11:17 مساءً. مارينا تيراس - مارينا ووك (وبالعكس) من 4:08 مساءً - 11:16 مساءً. الخط كامل من 4:08 مساءً - 10:56 مساءً.

التاكسي المائي:

مارينا مول - بلوواترز (BM3) من 4:00 مساءً - 11:40 مساءً. حسب الطلب من 3:00 مساءً - 11:00 مساءً. يتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

العبرة:

سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) من 10:00 صباحاً - 11:20 مساءً. الفهيدي - السبخة (CR4) من 10:00 صباحاً - 11:25 مساءً. الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) من 10:00 صباحاً - 11:25 مساءً. بني ياس - السيف (CR6) من 10:00 صباحاً - 11:57 مساءً. دبي فستيفال سيتي - ميناء خور دبي (CR9)من 4:00 عصراً - 11:20 مساءً. الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) من 08:00 صباحاً - 11:30 مساءً. سوق دبي القديم- سوق المرفأ (CR12) من 4:20 مساءً - 10:50 مساءً. سوق ديرة القديم- سوق المرفأ (CR13)من 4:05 مساءً - 10:35 مساءً. الرحلات السياحية من محطة شارع الشيخ زايد (TR6) من 4:00 مساءً - 10:15 مساءً

فيري دبي:

الغبيبة - قناة دبي المائية (FR1) من 1:00 ظهراًو6:00 مساءً. قناة دبي المائية - الغبيبة (FR1) من 2:20 ظهراً و 7:20 مساءً. قناة دبي المائية - بلوواترز(FR2) من 1:50 ظهراً و 6:50 مساءً. بلوواترز - مارينا مول (FR2) من 2:50 ظهراً و7:50 مساءً. مارينا مول -بلوواترز (FR2) من 1:00 ظهراً و6:00 مساءً. بلوواترز - قناة دبي المائية (FR2) من 1:15 ظهراً و 6:15 مساءً. الرحلات السياحية من مارينا مول (FR4) 11:30 صباحاً و4:30 مساء. سوق المرفأ - الغبيبة (CR10) من 6:15 مساء - 9:45 مساء.

ستكون جميع المواقف العامة مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق الجمعة (21 يوليو 2023).