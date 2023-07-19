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الإمارات ومصر تبحثان التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

الإمارات ومصر تبحثان التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
20 يوليو 2023 02:05

القاهرة (وام)

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بحث الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات في جمهورية مصر العربية، مع معالي د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصر سبل تعزيز التعاون المُشترك بين دولة الإمارات ومصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.وخلال لقاء بين الطرفين بالقاهرة، أكد معالي عاشور قوة ومتانة العلاقات المُتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ومصر على المستويات كافة، لاسيما في مجال التعاون العلمي والثقافي والتعليمي، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.
وأشار معاليه إلى تقديم أوجه الدعم كافة للطلاب الإماراتيين الدارسين بالجامعات المصرية، لافتاً إلى التقدم الذي أحرزته الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.
من جانبه، أكد الشيخ الدكتور المعلا، خلال اللقاء الذي حضرته إيمان الحوسني، الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات، على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات ما يعكس التفاهم بين الدولتين الشقيقتين، مشيداً بالدور الريادي لمصر في مجال التعليم وحرص دولة الإمارات على التعاون معها في مجال التعليم العالي.

مصر
الإمارات ومصر
البحث العلمي
الإمارات
التعليم العالي
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