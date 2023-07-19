مجلس الأعمال الإماراتي التركي يناقش الفرص الجديدة للتعاون

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس الأعمال الإماراتي التركي اجتماعه الأول في العاصمة أبوظبي بعد إعادة تشكيله، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي البروفيسور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تولى رئاسة المجلس عبدالله حميد الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي.

وناقش المجلس الفرص الجديدة للتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا الصديقة في مجالات وأنشطة التجارة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والنقل والسياحة والأمن الغذائي والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والمصرفية والبنية التحتية والثقافة والرعاية الصحية والصناعة والابتكار والتكنولوجيا.

وأعرب عبدالله الهاملي، عن تقديره للثقة التي أولاها له المجلس في إعادة تشكيله بما يدعم مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وتركيا، ويدفعها نحو المزيد من النمو والازدهار، مثمناً دور أعضاء المجلس في تعزيز الجهود المشتركة لفتح آفاق أوسع من التعاون المثمر، تسهم في خلق المزيد من الفرص والممكنات أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والتركي.

وأضاف الهاملي: «نتطلع من خلال المجلس إلى توطيد الشراكة الاقتصادية والتجارية وبناء المزيد من الشراكات المثمرة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين، بما يسهم في تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية».

من جانبه، قال توفيق أوز، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال الإماراتي التركي: «حريصون على تعزيز شراكتنا التجارية والاقتصادية مع دولة الإمارات، لا سيما في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين، ومجلس الأعمال سيلعب دوراً مهماً ومحورياً خلال الفترة القادمة في تشجيع زيادة التدفقات التجارية بين البلدين».