عبدالله بن سالم يستقبل وفد «الاتحادية للهوية والجنسية»

الشارقة (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، وفد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، برئاسة مدير عام «الهيئة» اللواء سهيل سعيد الخييلي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سموه بالوفد، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به «الهيئة» في دعم منظومة العمل الأمني من خلال وضع السياسات الوطنية ورسم الاستراتيجيات الأمنية التي تحقق أعلى معدلات الأمن والسلامة بالمنافذ والحدود في الدولة، ما يدعم المكانة المميزة عالمياً لدولة الإمارات، والتي تأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل تعزيز الأمن والأمان، وترسيخ جودة الحياة وإسعاد المجتمع.

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على الاستراتيجيات المستقبلية الخاصة بتطوير منافذ إمارة الشارقة البرية والبحرية والجوية، وأبرز التسهيلات التي تقدمها الإدارات المختلفة التابعة لـ«الهيئة» بالتعاون مع الدوائر والهيئات المحلية في الإمارة، بما يخدم المواطن والمقيم والزائر والسائح، وربطها بالاستراتيجية العامة لدولة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة سياحياً وتقديم التسهيلات، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع.

حضر اللقاء إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، واللواء سلطان النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب، ومحمد الكويتي مدير عام أمن المنافذ، واللواء عارف الشامسي المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومحمد مير عبدالرحمن مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ومحمد الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية.