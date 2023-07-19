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«الفضاء اليابانية»: ملتزمون بتعزيز شراكتنا مع الإمارات

«الفضاء اليابانية»: ملتزمون بتعزيز شراكتنا مع الإمارات
20 يوليو 2023 02:06

أبوظبي (وام)

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أشاد ياماكاو هيروشي، رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، بالإنجازات الكبيرة التي أسفرت عنها الشراكة المثمرة في مجال الفضاء بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان حتى الآن، وعبر عن ثقته بمواصلة العمل سوياً لتعزيز هذه الشراكة في مجال الطيران. وقال هيروشي في تصريحات له: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مستقبل أفضل للبشرية».
وأضاف: «إذا نظرنا إلى الماضي فقد أُتيحت لنا فرص ثمينة للعمل معاً لإطلاق القمر الصناعي الإماراتي (خليفة سات) والذي يعد أول قمر صناعي مصنوع بالكامل بأيدٍ إماراتية في عام 2018 إضافة إلى مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، وهو أول قمر صناعي لدراسة الغلاف الجوي للمريخ والذي أطلق عام 2020، وكلاهما تم إطلاقه من خلال مركبات الإطلاق اليابانية (H-IIA)».
وأضاف: (وفي هذا العام، ومن خلال مشاركة الفرص العلمية من على متن (كيبو) التي تعد أول منشأة تجارب مأهولة في اليابان على متن محطة الفضاء الدولية، سنكون قادرين على الانخراط في تجربة من الممكن استخدامها لتعزيز مستقبل الأدوية، ناهيك عن التعاون الدائم بيننا في مجال إلهام الأجيال القادمة من خلال الانخراط في أنشطة تعليم الفضاء، من خلال إطار عمل بقيادة الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء عبر الملتقى الإقليمي لوكالات الفضاء في آسيا والمحيط الهادي». وشدد هيروشي على أن الفضاء يلعب دوراً مهماً في التعامل مع القضايا العالمية، مثل تغير المناخ وإدارة الكوارث، وكشف أسرار الكون.

الإمارات
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