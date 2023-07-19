شيخ الأزهر يشيد بحرص الإمارات على نشر قيم الأخوة والتَعايش الإنساني

التقى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر سعادة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وأكّد على عمق ومتانة العلاقات بين الأزهر ودولة الإمارات.

وأشار الدكتور الطيب إلى اعتزاز الأزهر بعلاقته بدولة الإمارات وقادتها برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتقديره لما تقدمه من أنموذج مشرف ورائد لدول العالم العربي والإسلامي وحرصها على نشر قيم الأخوة والتَّعايش الإنساني.

من جانبها، أعربت سعادة الكعبي عن تقدير دولة الإمارات لدور فضيلة الإمام الطيب والأزهر في ترسيخ الأخوة الإنسانية وفي نشر الوسطية والاعتدال وقيم التسامح.