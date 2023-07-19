%93.48 جودة الهواء في عجمان

عجمان (وام)

حقق مؤشر جودة الهواء في إمارة عجمان نسبة 93.48%، وفقًا للتقرير الصادر عن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان. وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الجهود لا تتوقف والعمل يتواصل للتطوير المستمر وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية خاصة بقطاع الصحة العامة والبيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وتابع أن الدائرة تولي أهمية كبيرة لمجال جودة الهواء ومجابهة الملوثات بكافة أنواعها، مضيفًا أنه يتوفر حالياً في الإمارة شبكة من المحطات المعتمدة للقياس تتكون من 7 محطات موزعة على أنحاء الامارة، كما ولدى الدائرة خطة مستقبلية لزيادة العدد الى 10 محطات خلال السنوات القادمة لتواكب التطور العمراني في الإمارة. وقال إن المحطات تم تصنيفها حسب التصنيف المعتمد من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة،وقد أسهمت الرقابة من خلال المحطات الى رفع مستوى جودة الهواء حيث سجل المؤشر في الفترة ذاتها من العام الماضي 2022 ما نسبته 93.37%، فيما حقق المؤشر في النصف الأول من عام 2021 نسبة 87.85%، مما يبرهن على سير الإمارة قدمًا في مجال المدن الخضراء والتي تعد مكانًا مفضلًا للعيش ووجهة مثالية للسياحة والاستثمار. وأوضح أن المؤشر الخاص بجودة الهواء تجاوز المستهدفات الموضوعة، وقد تم ربطها بالمحطات ببرنامج إدارة البيانات البيئية والذي يعد من أفضل البرامج المطبقة محلياً وإقليمياً ويتم من خلاله استلام الاشعارات وإعداد التقارير وضمان متابعة جودة الهواء وضبط أي مصادر للتلوث، مبينًا أن جميع المحطات مزودة بالمجسمات الدقيقة الخاص بالقياسات الفيزيائية مثل سرعة واتجاه الرياح، الرطوبة النسبية والغازات الأساسية.