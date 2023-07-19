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طحنون بن محمد: عام خير على شعوب الأرض

طحنون بن محمد: عام خير على شعوب الأرض
20 يوليو 2023 02:08

العين (الاتحاد)

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هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وحكام الإمارات، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ.
وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبيه وحكام الإمارات وولي عهده، حفظهم الله، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، نسأل المولى القدير أن يجعله عام خير على شعوب الأرض وأن يديم على دولتنا نعمة التقدم والأمن والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير».

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