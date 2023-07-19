حمدان بن زايد: رئيس الدولة يدعم الفعاليات التراثية

الظفرة (وام)

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظة الله، للفعاليات التراثية التي تعزز من مكانة تراث الوطن، ودعم سموه لمهرجان ليوا للرطب باعتباره أحد أهم المهرجانات التراثية، ونجاحه في أن تكون له مكانة مميزة في خريطة المهرجانات التراثية.

جاء ذلك في ختام زيارة سموه للمهرجان في دورته الـ 19، والذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتستمر فعالياته لغاية 30 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة. ينظم المهرجان الذي تعرض فيه المنتجات الغذائية المحلية وغير المحلية لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «إن ما حققه المهرجان من نجاح متواصل، يؤكد صحة النهج الذي سار عليه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من بسط المساحات الخضراء في أنحاء الدولة كافة، وفي العناية بالنخلة رمز الخير والعطاء».

وأعرب سموه عن سعادته بما رآه من فعاليات ومشاركات تراثية وثقافية وزراعية متنوعة خلال الدورة الحالية من المهرجان والتي تعد من صميم واقعنا التراثي، منوهاً بالإقبال الكبير للمزارعين والمشاركين من الجهات الحكومية والشركات والتي اتسمت بالتعاون والانسجام والابتكار، مما كان له أبلغ الأثر في ظهوره بهذا المستوى الراقي، وفي ترسيخ فعالياته والوصول به إلى هذه الدرجة من التطور والتجدد والتميز.

وثمَّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الجهود التي بذلتها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي في تنظيم وإنجاح المهرجان، والمشاركة الفاعلة من المؤسسات كافة والجهات الحكومية والرسمية والخاصة وجميع الرعاة والداعمين لدورة هذا العام، وذلك للدور الكبير الذي يؤدونه خدمة لاستراتيجية صون التراث الثقافي.

وكان سموه استهل زيارته للمهرجان بتفقد عدد من الأجنحة والجهات الحكومية والخاصة التي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة النخيل والخضراوات والفواكه والمواد الغذائية الأخرى.

واطلع سموه خلال الزيارة على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة والجناح الخاص بمسابقة أكبر «عذج»، واستمع إلى شرح موجز عن مختلف المسابقات الأخرى للمهرجان، وآلية تسليم المشاركات وما يتبعها من عملية تحكيم، وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى.

وتفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، جناح ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وجناح دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، حيث تعرف على أبرز المشاريع القائمة والمستقبلية على مستوى منطقة الظفرة، ومن ضمنها مشروع المماشي والدراجات الهوائية، وتصاميم مباني مراكز التواجد البلدي، وخارطة المسرد الجغرافي لمنطقة الظفرة البرية والبحرية، ودليل النباتات في منطقة الظفرة والذي يشمل تفاصيل الأشجار المثمرة وأشجار الزينة والأشجار الحرجية والنباتات المحلية.

أجنحة

زار سموه أجنحة كل من اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 (لجنة إمارة أبوظبي) وشرطة أبوظبي والظاهرة الزراعية ونادي تراث الإمارات، وجناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، حيث اطلع سموه على برامج ومهرجانات اللجنة خلال العام. كما شملت جولة سموه أجنحة نادي الظفرة الرياضي وشركة أبوظبي الوطنية للخدمات الصحية (صحة) والأرشيف والمكتبة الوطني، ومهرجان عجمان للرطب.

مشروع الغدير

توقف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في جناح مشروع الغدير للحِرف الإماراتية، حيث تعرَّف على الأهداف التي أنشئ من أجلها المشروع ودوره في تحسين حياة الحِرفيات العاملات فيه، ودعم أوضاع أسرهن الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة أعداد الحِرفيات في منطقة الظفرة وتمكينهن من اكتساب الخبرات اللازمة، بهدف إحياء الحِرف الإماراتية ونقلها إلى الأجيال الحالية.

كما اطلع سموه على المعروضات المحلية التي يضمها الجناح من منتجات السدو والسلال. وشملت جولة سموه، أجنحة مسابقة أجمل مُجسم، ولجان تحكيم المشاركين في مسابقات المهرجان، وجناح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وخلال الجولة، التقى سموه عدداً من المشاركين في المهرجان واستمع إلى آرائهم، حيث أكدوا حرصهم على المشاركة سنوياً في المهرجان نظراً للسمعة الكبيرة التي حققها، ما جعله يستقطب الكثير من الزوار.

رافق سموه خلال الزيارة، أحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.