«الاتحادية للموارد البشرية» تعزز جاهزية الشباب للمستقبل

دبي (الاتحاد)

حضر معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والشباب والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لتمكين الشباب بمهارات المستقبل، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في مسيرة الدولة من خلال توسيع نطاق مبادرة «جاهز»، وتوفير الفرصة للشباب للاستفادة من البرامج والمحتوى التعليمي التفاعلي الذي تتيحه منصة «جاهز».

وقع الاتفاقية مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «تترجم هذه المذكرة النوعية رؤية حكومة الدولة وسعيها الدؤوب لتوفير مختلف أشكال الدعم للشباب الوطني ليكون قادراً على ممارسة دوره بشكل فاعل، كما أنها تتماشى مع الأجندة الوطنية للشباب الرامية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، وإيجاد جيل قادر على مواصلة العطاء واستكشاف المستقبل متسلحاً بالعلم، والمعرفة وأدوات العصر».

وأضاف معاليه: «تعدّ منصة جاهز واحدة من المبادرات الحكومية الرائدة التي أسهمت ولا زالت في الكشف عن المواهب الحكومية ورفدتها بمتطلبات سوق العمل، وقدّمت لهم الحلول، ورسمت أمامهم مسارات مستقبلية خاصة تنسجم مع مهاراتهم، واحتياجاتهم المهنية وترفع من قدراتهم وجاهزيتهم، بما يعزّز من مسيرة العمل الحكومي المحلي، ويرسّخ مكانة وحضور الدولة المتقدّم على مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات والقطاعات».

من جانبها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن هذه الاتفاقية تعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز جاهزية الشباب، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل والاستفادة من فرصه، بما يواكب توجهات دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في الكوادر البشرية لزيادة تنافسيتهم ورفع قدراتهم لتلبية احتياجاتهم المهنية ويرفع من جاهزيتهم للمستقبل.

وبموجب المذكرة، ستعمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية على توفير المحتوى التعليمي في 4 مجموعات رئيسية من مهارات المستقبل هي مهارات التحول الرقمي، ومهارات 10X تسريع الإنجاز، ومهارات الاقتصاد الجديد، ومهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومهارات استدامة المستقبل.

منصة رقمية متكاملة

مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية تعد منصة رقمية متكاملة لمهارات المستقبل، تدعم جاهزية الحكومة للمستقبل، وترفع مشاركة كوادرها في تنفيذ رؤى القيادة ببناء نموذج حكومي مستقبلي رائد على مستوى العالم، وتعزيز الأداء والإنتاجية والكفاءة والجاهزية المستقبلية لدولة الإمارات.

وتضم منصة «جاهز»الرقمية، محفظة مهارات المستقبل، وهي ملف شخصي شامل لكل موظف في حكومة دولة الإمارات، يتم من خلاله وضع شارات إنجاز عند استكمال متطلبات المهارات المستقبلية الموزعة على مجموعات المهارات الأربع الرئيسية، ويرتبط هذا الملف من خلال المنصة بنظام «بياناتي» الخاص بالحكومة الاتحادية، ونظام الأداء المعتمد في حكومة دولة الإمارات.