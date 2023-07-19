أستاذ بجامعة الإمارات يحصل على جائزة طرق التدريس المبتكرة

العين (الاتحاد)

طوّر الدكتور خالد جلال أحمد، الأستاذ المشارك بقسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة بجامعة الإمارات، طرقاً مبتكرة للتدريس تختص في مناهج التصميم والإنشاء المعماري ومشاريع التخرج في قسم الهندسة المعمارية، وذلك بالاعتماد على إدماج أساليب التدريس وبعض البرامج مثل: أوتوديسك ريفيت 2023 لنمذجة البناء المتقدمة لمساعدة الطلاب على تطوير تصميمات معمارية ثلاثية الأبعاد، تعتمد على تكامل النظم المعمارية والإنشائية والميكانيكية في تصاميم المباني، بالإضافة إلى استخدام برنامج إنسايت الذي يُمكّن الطالب من التحقق من كفاءة استهلاك الطاقة في تصميمات المباني المقترحة. وبرنامج كلايميت كونسلتانت الذي يتيح للطالب تحديد أفضل أساليب التعامل مع تحديات المناخ في موقع التصميم.

كما عمل الدكتور خالد على إنشاء معمل للواقع الافتراضي والمعزز بالتعاون مع قسم الهندسة المعمارية وتجهيزه بأحدث الأجهزة والبرامج التي ساعدت الطلاب على تطوير تصميماتهم بأنفسهم من خلال أساليب التعلم الذاتي، والتحقق من تطبيق أعلى معايير الاستدامة المعمارية في هذه التصميمات.

وتبعاً لهذه الإنجازات المتميزة، فاز الدكتور خالد جلال بجائزة جامعة الإمارات للتميز في التدريس عن العام الجامعي 2023/2022، وذلك لمساهمته في تطوير أساليب وتقنيات التدريس الجامعي في مجال الهندسة المعمارية، والمشاركة في تطوير برامج جديدة، بالإضافة إلى جهوده الفعّالة للحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامج الهندسة المعمارية، خاصة من خلال دوره كمنسق لبرنامجي الماجستير والدكتوراه في الهندسة المعمارية بالجامعة.

يذكر أن الدكتور خالد جلال أحمد حاصل على درجة الدكتوراه من مدرسة العمارة الويلزية بجامعة كارديف بالمملكة المتحدة في عام 2003، وقد عمل مهندساً معمارياً ومصمماً عمرانياً منذ تخرجه في جامعة عين شمس بالقاهرة، وله العديد من المشاريع المعمارية والعمرانية المنفذة بمصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقد حصل على العديد من البحوث الممولة كباحث رئيسي.