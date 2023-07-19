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الإمارات

1220 من الأشقاء السودانيين يعالجون في المستشفى الإماراتي بتشاد

المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس يقدم للمراجعين علاجات متقدمة (وام)
20 يوليو 2023 02:07

أمدجراس - تشاد (وام)

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استقبل المستشفى الميداني الذي شيدته الإمارات بمدينة «أمدجراس» التشادية لدعم الأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد منذ افتتاحه في التاسع من شهر يوليو الجاري، 1220 حالة حتى أمس من الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
تضمنت الحالات التي استقبلها المستشفى 65 حالة عظام، و104 حالات جراحة، و1051 حالة باطنية، إلى جانب إجراء 10 عمليات، فيما يستضيف 10 مرضى منومين لتلقي العلاج اللازم حتى خروجهم من المستشفى.
ويأتي المستشفى في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتأثرين بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تسبب بها الصراع في جمهورية السودان الشقيقة منذ مطلع أبريل الماضي، ودعماً لجمهورية تشاد الصديقة في إطار الاستجابة للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة في بلادهم.
جدير بالذكر أن الإمارات سيّرت، منذ بداية الأحداث في السودان، جسراً جوياً وبحرياً نقل قرابة 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية المتنوعة إلى كل من بورتسودان في السودان لدعم المتضررين في الداخل السوداني، وإلى جمهورية تشاد لدعم اللاجئين من الأشقاء السودانيين.

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