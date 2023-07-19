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«تريندز» يدشن قاعة للمؤتمرات ويطلق منصات جديدة

محمد العلي خلال القاء الكلمة الرئيسية للمؤتمر (من المصدر)
20 يوليو 2023 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق تريندز للبحوث والاستشارات، مجموعة من المبادرات العلمية والمنصات الإلكترونية المحدثة و«قاعة تريندز الكبرى للمؤتمرات»، في التوسعة الجديدة لمقره في أبوظبي، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من المسؤولين.
كما أطلق المركز تطبيقه الذكي (تريندز آب) المتطور وبودكاست تريندز، ومكتبة تريندز الإلكترونية والتقليدية، ومنصة وجائزة تريندز للبحث العلمي، وخريطة طريق نحو مؤتمر المناخ (كوب 28).
بدأ الاحتفال بكلمة للدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، أكد فيها تدشين مرحلة جديدة من مسيرته البحثية الرائدة، مشيراً إلى أنها مرحلة يمزج فيها التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي مع الخبرات البحثية، وطموح الشباب الإماراتي اللا محدود، لتحقيق أهداف المركز. ورؤيته العالمية، وترسيخ مكانته ضمن أعرق المراكز البحثية العالمية.
وأعلن الدكتور العلي إطلاق قاعة تريندز للمؤتمرات، المزوَّدة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، التي لن تكون فقط مخصصة لاستضافة الفعاليات البحثية المتنوعة لـ «تريندز»، وإنما ستكون متاحة لجميع المؤسسات والهيئات المعنية بصناعة المعرفة ونشرها.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
أبوظبي
مركز تريندز
زكي نسيبة
محمد العلي
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