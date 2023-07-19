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تفاهم بين «أنور قرقاش الدبلوماسية» و«أكاديمية خارجية كوسوفو»

محمد الظاهري وخابير حاميتي والحضور عقب التوقيع (من المصدر)
20 يوليو 2023 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

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توسّع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية - المركز الرائد لبرامج التدريب الدبلوماسي في دولة الإمارات العربية المتحدة - علاقاتها الاستراتيجية على الصعيد العالمي، حيث وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدبلوماسية لوزراة الشؤون الخارجية والمغتربين في جمهورية كوسوفو. ويتطلع الطرفان في سياق هذا التعاون إلى تبادل المعارف والخبرات فيما يخص مجالات الدراسة والبحوث، وحلقات النقاش، والأنشطة الأكاديمية والتعليمية والتدريبية. ووقع على الاتفاقية كل من الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وخابير حاميتي، سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة، وذلك في مراسم توقيع استضافته أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتندرج مذكرة التفاهم ضمن مساعي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لتعزيز دورها في مجال الدبلوماسية والتواصل بين الثقافات، حيث تتيح الاتفاقية فرص التبادل والتعاون بين الجانبين لتنمية وبناء المهارات الدبلوماسية للمتدربين والطلاب، فضلاً عن تشجيع الدراسات والجهود البحثية المشتركة، وكذلك تبادل المعلومات حول الإصدارات الوطنية والدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الإمارات
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