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الإمارات

الدورة الجديدة من «الشارقة للاتصال الحكومي».. خطاب إعلامي متوازن لمواجهة التحديات

الدورة الجديدة من «الشارقة للاتصال الحكومي».. خطاب إعلامي متوازن لمواجهة التحديات
20 يوليو 2023 02:06

الشارقة (الاتحاد)

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مع تفاقم التحديات العالمية المشتركة، شهدت قمة باريس «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» في يونيو الماضي، اعترافاً صريحاً بانحراف مسار التنمية العالمي، نظراً لجملة من التحديات العالمية التي أدت إلى تراجع المؤشرات التنموية، خاصة مع اختلال التوازن بين إنتاج الدول المتقدمة للحصة الأكبر من انبعاثات الغازات الدفيئة، ووجود 97% من سكان العالم المهددين بالتغير المناخي في دول العالم الثالث.
نتيجة لذلك، تواصل دولة الإمارات ممارسة دورها التنموي، وإطلاق المبادرات الدولية التي تستهدف مخاطبة تبعات هذه التحديات، لإشراك الرأي العام المحلي والدولي في السبل الرامية إلى تجاوزها، واستكمالاً لهذا الدور، يسعى «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» إلى تضمين هذه الجهود في أنشطته المختلفة، والتي تكللت بتخصيص «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» لفئتين عالميتين، تسلط الضوء من خلالها على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الاتصال الناجح في مواجهة هذه التحديات المتزايدة، عبر خطاب إعلامي متوازن. ومع إعلان «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» الدورة العاشرة لها، تواصل «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» استقبال استمارات الترشيح حتى 15 أغسطس المقبل، في الوقت الذي أطلقت فيه فئات جديدة لمخاطبة القضايا الدولية الراهنة، خصصت فيها فئتين عالميتين، لتكريم حملات الاتصال التي تستهدف الصعوبات التنموية، وملف الأمن الغذائي بوجه خاص.
ويأتي تخصيص فئة «أفضل خطة اتصال لدعم برامج الأمن الغذائي»، لتكريم خطط الاتصال لجهة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية أو خاصة أو منظمات المجتمع الدولي أو المدني التي استحدثت حلولاً لدعم هذا الملف الحساس.

الإمارات
جائزة الشارقة للاتصال الحكومي
الشارقة
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