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حكماء المسلمين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يدعوان للمشاركة في جناح الأديان بـCOP28

حكماء المسلمين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يدعوان للمشاركة في جناح الأديان بـCOP28
20 يوليو 2023 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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دعا مجلس حكماء المسلمين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المنظمات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الدينية والمجتمعية للمشاركة في جناح الأديان بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ COP28، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 م. ومن المقرر أن يرعى مجلس حكماء المسلمين جناح الأديان في COP28، وهو الجناح الأول من نوعه في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، ليكون بمثابة منصة عالمية للمشاركة الدينية والحوار بين الأديان، من أجل القيام بإجراءات أكثر طموحًا وفعالية في مواجهة أزمة التغيرات المناخية، وإشراك الرموز والقيادات الدينية في خطط التصدي للتحديات العالمية، ومنها تحقيق العدالة البيئية.
وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام: «إن جناح الأديان يُمثل مبادرة مهمة سوف يتميز بها cop28 لما يضمه من مشاركين يمثلون مختلف الأديان والثقافات من أجل الالتفاف حول قضية إنسانيةٍ مشتركة، وهي حماية مستقبل كوكب الأرض، انطلاقاً من الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به قادة الأديان وزعمائها لمواجهة التحديات الإنسانية المعاصرة.

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