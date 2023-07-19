الشريفي يلتقي مسؤولاً صربياً

أبوظبي (الاتحاد)

التقى اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بمكتبه غوران كوليتش مساعد وزير الداخلية الصربي والوفد المرافق.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالتدريب الشرطي والأمني.

حضر اللقاء اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي وعدد من الضباط.