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بلدية أبوظبي تنفذ حملات توعية للحفاظ على المظهر العام من السيارات والقوارب المهملة

حملة للحفاظ على المظهر العام من المركبات المهملة (من المصدر)
20 يوليو 2023 02:06

هالة الخياط (أبوظبي)

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تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مراكزها الفرعية، حملات ميدانية على السيارات والدراجات الهوائية المهملة وأماكن بيع وترك المركبات والقوارب والكرفانات والشاحنات في الأماكن العامة، حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
وتوجهت البلدية للجمهور من خلال الرسائل النصية، بدعوتهم ليساهموا في الحفاظ على جمالية المرافق العامة، وعدم ترك المركبات والدراجات والقوارب مهملةً في المرافق العامة والساحات.
وتسعى البلدية إلى المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري الذي تتمتع به أبوظبي، والقضاء على مشوهات المظهر العام، خصوصاً من المركبات المتروكة والمهملة لفترات طويلة في الساحات وبعض المواقف، ما يشكل مظهراً غير حضاري في المدينة.
وتقوم بشكل دوري فرق التفتيش التابعة لبلدية مدينة أبوظبي ومراكزها الفرعية بتوعية أفراد المجتمع، في جميع المناطق بأهمية وضرورة الحفاظ على المظهر العام والمشهد الجمالي الذي تتمتع به أبوظبي، والاضطلاع بمسؤولياتهم المجتمعية في الابتعاد عن أي سلوك يضر بالمظهر العام والنهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي.
ويشار إلى أن المركبات المهملة في الشوارع والميادين والمناطق العامة كافة تتلقى إنذاراً ملصقاً مدته 3 أيام، وفي حال لم يتم تصحيح وضع المركبة أو تنظيفها أو نقلها، يتم تحرير مخالفة، وسحب المركبة إلى ساحة الحجز، ويمكن لمالك المركبة المحجوزة التصالح ودفع نصف قيمة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من إصدار المخالفة.
وتدعو بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى أهمية المساهمة الفاعلة في مواجهة مشوهات المظهر العام كافة في المدينة، ودعم جهود البلدية والمؤسسات المختصة من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، والمظهر الحضاري.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
المظهر العام
المركبات المهملة
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