جامعة خليفة تطلق «مركز أطلس إلكترونيك»

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أطلقت جامعة خليفة بأبوظبي، صباح أمس، مركز أطلس إلكترونيك للاحتراق عالي الضغط الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، والذي يمثل خطوة مهمة للتطوير في مجال احتراق الغاز منخفض الآثار الكربونية وتحويل الطاقة، بحسب الدكتور إبراهيم الحجري، نائب المدير الأول في الجامعة.

وقال الحجري إن الهدف من مركز أطلس هو دراسة المحروقات في المحركات ذات الضغط العالي مثل التوربينات، بالتعاون مع جامعة خليفة وشركة أطلس وتوازن وشركاء آخرين، مضيفاً أن الهدف يتمثل في دارسة المحروقات البديلة المستخدمة في التوربينات للتقليل من البصمة الكربونية، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة في هذا المجال، وبالتالي سيكون هناك خفض ما يقارب من 30-50% تقريباً من الانبعاثات الكربونية الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون.

وأشار الحجري إلى أن مختبر المركز سيضم باحثين مواطنين بدرجتي الماجستير والدكتوراه، معرباً عن أمله في أن يتم نقل هذه الخبرات المكتسبة بين الأجيال القادمة والمتخصصين، خاصة أنه ستكون هناك براءة اختراعات متوقعة من المركز لصالح صناعات وشركات مصنعة ومنتجة لهذه التوربينات مثل شركتي «سيمنز» و«جنرال الكتريك»، وغيرها. كما أعرب عن أمله في أن يتم إحلال هذه المحروقات الجديدة التي تتم دراستها في جامعة خليفة لتحل محل الغاز الطبيعي ذي البصمة الكربونية العالية.

وأثنى مشاركون ومتخصصون في المجال على وجود مثل هذا المركز المتميز على مستوى المنطقة، آملين أن يعود بنتائج إيجابية سريعه لخدمة البشرية.