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الإمارات

حل 11 ألف خلاف دون الحاجة إلى «فتح بلاغات» في دبي

عبد الله المعصم
20 يوليو 2023 02:06

دبي (الاتحاد)

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تمكن مركز شرطة بر دبي من حل خلافات متنوعة منها أسرية ومالية واجتماعية وغيرها، بلغت 11 ألفاً و665 خلافاً، دون حاجة الأطراف المتخاصمة إلى فتح بلاغ جنائي يقودهم إلى الوصول إلى القضاء والمثول أمام المحاكم، وذلك من خلال الجهود التي يقومها بها الضباط المناوبون وأفراد الشرطة المُختصون في التعامل مع هذه القضايا، عبر تقريب وجهات النظر وتقديم النصح والإرشاد وإجراء التسويات الودية.
وأكد اللواء عبد الله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، أن المركز وبتوجيهات من القيادة العامة لشرطة دبي، يحرص دائماً على أن يساهم في حل الخلافات بين المتخاصمين دون الحاجة للجوء لفتح بلاغ جنائي من خلال إجراء تسويات في القضايا المالية وحل الخلافات الأسرية، بما يحافظ على التماسك الأسري ويعزز القيم السامية التي تعززها دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح بين مختلف فئات المجتمع.
وأوضح أن هذه التسويات، يُجريها المركز ضمن مبادرة «الصلح خير» الهادفة إلى حل الخلافات البسيطة وعمل التسويات في البلاغات المالية، سواء بعد تسجيل البلاغ أو قبل تسجيله وحل الخلافات الأسرية واحتوائها وتقريب وجهات النظر بما يحافظ على كينونة الأسرة.
ولفت اللواء المعصم إلى أن المبادرة تمكنت خلال العام الماضي من حل 11 ألفاً و665 خلافاً والحصول على تنازلات فيها من مختلف الأطراف بواقع 8129 خلافاً خلال النصف الأول من العام، و3536 خلافاً خلال النصف الثاني من العام ذاته، مشيراً إلى أن هذا النوع من الصلح ساهم في انخفاض عدد البلاغات في النصف الأول من العام الماضي.
وختم اللواء المعصم أن مبادرة «الصلح خير» لها جوانب مهمة في تعزيز استقرار المجتمع في الجانبين المادي والأسري، وهو ما سينعكس على مستوى الأفراد والمؤسسات والمصارف عبر ضمان استرجاع الأموال المتنازع عليها أو على المستوى الأسري، من خلال العمل على حل الخلافات والوصول إلى عدم تصدع الأسرة.

دبي
الإمارات
مركز شرطة بر دبي
شرطة دبي
مبادرة الصلح خير
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