وفد من القنصلية البريطانية يزور «الأدلة الجنائية بشرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

استقبل اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وفداً من القنصلية البريطانية، بحضور العميد خبير أول خالد حسين السميطي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بالنيابة، والعميد مكي سليمان، نائب مدير الإدارة للشؤون الإدارية بالنيابة، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة، وعدد من الضباط. ورحب اللواء ابن غليطة بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل كافة وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التخصصية مع الجهات المحلية والدولية كافة. وقدم شرحاً للوفد الضيف حول مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وآلية العمل المتبعة في التعرف على الجثامين في قضايا الحرائق باستخدام أفضل الممارسات العالمية المتبعة في الإنتربول.

كما تطرق إلى الأنظمة المستخدمة في تسلم وتسليم الأدلة عبر (منصة أثر)، والتي تتميز بالسرية التامة في تسليم وتسلم الأحراز الخاصة بالجرائم وكيفية الربط الإلكتروني بين الخبير المسؤول ومراكز الشرطة والدوائر المحلية.

وفي ختام الزيارة، عبّر الوفد عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العلوم الجنائية، وعن سعادتهم للاطلاع على التجربة المتقدمة لشرطة دبي في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.