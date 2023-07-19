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«الإمارات للخدمات الصحية»: 100% التحول الرقمي في مركز الاتصال

«الإمارات للخدمات الصحية»: 100% التحول الرقمي في مركز الاتصال
20 يوليو 2023 02:06

دبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور عبد العزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، المؤسسة الرائدة في مجال توفير أعلى معايير الخدمات الصحية وفق أفضل الممارسات الطبية والتكنولوجية والرقمية الحديثة، أن مستوى جودة الخدمة في مركز الاتصال التابع للمؤسسة بلغ %92.7، كما بلغت نسبة التحول الرقمي للخدمات ذات الأولوية %100، ونسبة التحول الإلكتروني للخدمات في الموقع الإلكتروني %81.
وأضاف أن المؤسسة حريصة كل الحرص على تعزيز منظومة الخدمات الرقمية المتعلقة بمجال التواصل والاتصال، وتعمل باستمرار على تطوير منظومتها من الخدمات الرقمية، لتعزيز تجربة المتعاملين الذين يبحثون عن الحلول المستدامة والسرعة في الاستجابة، مشيراً إلى أن مركز الاتصال يعمل بكفاءة عالية وجودة متميزة في الأداء.
ونظراً لتزايد استخدام المتعاملين لقنوات الاتصال المختلفة والتطبيق الذكي للمؤسسة، انخفض عدد المكالمات التي استقبلها مركز الاتصال في المؤسسة، حيث استقبل مركز الاتصال في المؤسسة خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 195 ألف مكالمة هاتفية، مقابل ما يقارب 160 ألف مكالمة في النصف الأول من العام الجاري 2023، فيما تلقى مركز الاتصال ما يقارب 2800 بريد إلكتروني في النصف الأول من العام 2022، مقابل أكثر من 14.000 ألف بريد إلكتروني للفترة نفسها من العام الجاري. وفيما يتعلق برضا المتعاملين الذين تم تقييم تجربتهم عبر استبيان رضا المتعاملين بعد كل اتصال بناء على اختيار المتعامل، أوضح أحمد السويدي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في المؤسسة، أن نسبة رضا المتعاملين عن مركز الاتصال خلال النصف الأول من 2023 بلغت 90.7%، منوهاً بأن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لديها 138 مركزاً لسعادة المتعاملين في 6 إمارات ابتداء من دبي وحتى الفجيرة، مشيراً إلى أنها تتطبق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، بهدف تقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الصحية للجمهور. ويتيح مركز الاتصال 7 قنوات للحصول على خدمات المؤسسة، تتضمن مراكز سعادة المتعاملين في كل منشأة صحية، وتتضمن الموقع الإلكتروني للمؤسسة، والتطبيق الذكي للمؤسسة، والرقم المجاني 8008877، والدردشة الفورية، والبريد الإلكتروني، والميتافيرس، حيث يعمل المركز 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع، ويمكن للراغبين في التواصل مع مركز الاتصال من تقديم استفساراتهم عبر إرسالها إلكترونياً للبريد الإلكتروني التابع للمركز.

التحول الرقمي
الإمارات
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الخدمات الصحية
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