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التزام إماراتي بتعزيز الشراكات القائمة على العلوم والتكنولوجيا

التزام إماراتي بتعزيز الشراكات القائمة على العلوم والتكنولوجيا
20 يوليو 2023 02:07

نيويورك (الاتحاد)

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها بتعزيز الشراكات القائمة على العلوم والتكنولوجيا، بما يشمل الأمم المتحدة.  وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمس في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر:«أكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة خلال زيارته لمدينة نيويورك، على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات القائمة على العلوم والتكنولوجيا، بما يشمل الأمم المتحدة». 
وأضافت «جاء ذلك في لقاءاته مع السفير نيكولاس دي ريفيير، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، والسفير جيفري دي لورينتيس، نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة بالإنابة، وديفيد شاريا، رئيس فرع اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وجينيفر برامليت، منسقة تكنولوجيا المعلومات في اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب».

الأمم المتحدة
الإمارات
عمران شرف
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