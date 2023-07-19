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الرئيس أردوغان يهدي رئيس الدولة سيارة كهربائية تركية الصنع

الرئيس أردوغان يهدي رئيس الدولة سيارة كهربائية تركية الصنع
19 يوليو 2023 22:02

أهدى فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سيارة من نوع «توغ» الكهربائية من الصناعات الوطنية التركية، تعبيراً عن اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدولة.

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  • الرئيس أردوغان يهدي رئيس الدولة سيارة كهربائية تركية الصنع
    الرئيس أردوغان يهدي رئيس الدولة سيارة كهربائية تركية الصنع

 

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره للرئيس رجب طيب أردوغان لهذه اللفتة الكريمة، متمنياً لتركيا الصديقة وشعبها مزيداً من التقدم والنماء والازدهار. وقاد سموه يرافقه الرئيس رجب طيب أردوغان السيارة، واستمع إلى شرح حول مواصفاتها.

  • الرئيس أردوغان يهدي رئيس الدولة سيارة كهربائية تركية الصنع
    الرئيس أردوغان يهدي رئيس الدولة سيارة كهربائية تركية الصنع

 

المصدر: وام
محمد بن زايد
رجب طيب أردوغان
الإمارات
تركيا
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