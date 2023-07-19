محمد بن راشد: شهدت اليوم مع إخواني قادة دول مجلس التعاون القمة المشتركة مع دول آسيا الوسطى في جدة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، مع قادة دول مجلس التعاون القمة المشتركة مع دول آسيا الوسطى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: « شهدت اليوم مع إخواني قادة دول مجلس التعاون القمة المشتركة مع دول آسيا الوسطى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة».

وأضاف سموه: «تربطنا مع هذه الدول أخوّة وصداقة وشراكة.. ونسعى لترسيخ علاقات سياسية واقتصادية وثقافية لها عمق استراتيجي جديد.. متفائلين بهذه اللقاءات التي تسعى لترسيخ تعارف الشعوب وتعزيز مصالحهم لما فيه الخير والازدهار والاستقرار للجميع».