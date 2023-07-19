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رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان إعلان اتفاق لإنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين البلدين

رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان إعلان اتفاق لإنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين البلدين
19 يوليو 2023 20:28

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم إعلان اتفاق مشترك لإنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين دولة الإمارات وتركيا.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس التركي تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار.. تستهدف تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين. وقد تبادل معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن الجانب التركي معالي هاكان فيدان مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في أبوظبي تضمنت التالي:

ــ اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية التركية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.ــ اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين. ــ اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

ــ اتفاقية تسليم المجرمين.ــ اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.ــ اتفاقية قانونية في المسائل الجنائية.ــ إعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة.

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.ــ مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا لجمهورية تركيا ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال التحول الرقمي.

ــ اتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا بشأن تطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية.ــ مذكرة بشأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية.

ــ مذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة جمهورية تركيا.ــ مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن في دولة الإمارات ووكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا .ــ مذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات بين شركة أبوظبي القابضة وبنك إكسيم التركي.ــ مذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة المالية والخزانة التركية.ــ مذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رجب طيب أردوغان
الإمارات
تركيا
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