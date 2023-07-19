الخميس 20 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يستقبل الرئيس التركي

رئيس الدولة يستقبل الرئيس التركي
19 يوليو 2023 19:17

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة الذي بدأ اليوم زيارة رسمية للدولة.

وجرت لفخامة الرئيس التركي مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته، كما اصطفت مجموعة من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين، مرددين عبارات ترحيبية بضيف البلاد. واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا.

أخبار ذات صلة
مزاينة «حيران الخيمة» تنطلق الثلاثاء
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس كولومبيا

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي، والبيئة ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، وسعادة سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا.

فيما يرافق الرئيس التركي وفد يضم معالي كل من: هاكان فيدان وزير الخارجية، وألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ومحمد شيمشك وزير الخزانة والمالية، وياشار غولر وزير الدفاع الوطني، ومحمد فاتح كاجير وزير للصناعة والتكنولوجيا، وعمر بولات وزير التجارة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي كبريات المؤسسات الاقتصادية في تركيا، وسعادة توغاي تونشير سفير تركيا لدى الدولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
رجب طيب أردوغان
تركيا
آخر الأخبار
طبيب يقيس ضغط الدم لمريض
دنيا
عقار جديد يحقق ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم
اليوم 20:59
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
اليوم 20:45
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
الرياضي
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
اليوم 20:30
خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية
اليوم 20:22
مزاينة «حيران الخيمة» تنطلق الثلاثاء
الرياضي
مزاينة «حيران الخيمة» تنطلق الثلاثاء
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©