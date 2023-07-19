رئيس الدولة يستقبل الرئيس التركي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة الذي بدأ اليوم زيارة رسمية للدولة.

وجرت لفخامة الرئيس التركي مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته، كما اصطفت مجموعة من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين، مرددين عبارات ترحيبية بضيف البلاد. واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي، والبيئة ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، وسعادة سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا.

فيما يرافق الرئيس التركي وفد يضم معالي كل من: هاكان فيدان وزير الخارجية، وألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ومحمد شيمشك وزير الخزانة والمالية، وياشار غولر وزير الدفاع الوطني، ومحمد فاتح كاجير وزير للصناعة والتكنولوجيا، وعمر بولات وزير التجارة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي كبريات المؤسسات الاقتصادية في تركيا، وسعادة توغاي تونشير سفير تركيا لدى الدولة.