محمد بن زايد: سررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أبوظبي

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عن سعادته بلقاء فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في أبوظبي.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أبوظبي.. بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الإمارات وتركيا إلى الأمام لمصلحة شعبيهما، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار والازدهار لما فيه الخير لشعوبها».