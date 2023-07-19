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محمد بن زايد: سررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أبوظبي

محمد بن زايد: سررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أبوظبي
19 يوليو 2023 19:01

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عن سعادته بلقاء فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في أبوظبي.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أبوظبي.. بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الإمارات وتركيا إلى الأمام لمصلحة شعبيهما، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار والازدهار لما فيه الخير لشعوبها».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تركيا
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محمد بن زايد
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