بلدية مدينة أبوظبي تزيّن الكورنيش والجسور احتفاءً بالعام الهجري الجديد

زيّنت بلدية مدينة أبوظبي شارع الكورنيش وعدد من الجسور في جزيرة أبوظبي بمئات المجسمات والتشكيلات المضيئة احتفاءً بالعام الهجري الجديد 1445، تعزيزاً للمظهر الجمالي للمدينة ومشاركة لأفراد المجتمع احتفالاتهم باستقبال هذه المناسبة الجليلة وما تمثل من قيم وروحانيات إسلامية نبيلة.

تأتي التشكيلات والمجسمات الهندسية المضيئة بتصاميم تتماشى مع طبيعة المناسبة، حيث استوحيت التصاميم من بعض عناصر الطبيعة وزخارف العمارة الإسلامية وعناصر التراث الإماراتي، كما يتخللها رقم العام الهجري الجديد (1445) الذي تم تثبيته على مئات المجسمات بشكل لافت، تجاوره بعض الكلمات والجمل التي تم تثبيتها على المجسمات، لتبارك لأفراد المجتمع حلول العام الهجري الجديد، ولتبعث السرور في نفوس مرتادي شارع الكورنيش والجسور في جزيرة أبوظبي.

ويكتمل المشهد الجمالي باختيار إضاءة ذات ألوان جذابة ومتناسقة، حيث تكتسي التشكيلات والمجسمات الهندسية بوحدات إضاءة باللون الأصفر المائل إلى الذهبي والممزوج بوحدات إضاءة من اللون الأبيضلتتماشى مع الشكل الجمالي العام للقطع المضيئة، التي توحي بأنها لوحات فنية رسمت بخطوط ضوئية أنيقة.