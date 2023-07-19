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شرطة أبوظبي : 6 إرشادات لسلامة السائقين عند السفر بالمركبة

شرطة أبوظبي : 6 إرشادات لسلامة السائقين عند السفر بالمركبة
19 يوليو 2023 17:54

بثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي فيديو ضمن حملة "صيف بأمان" يدعو السائقين للالتزام بـ6 إرشادات من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين قبل الانطلاق في رحلة طويلة عند السفر بالمركبة وهي : أخذ قسط كافياً من الراحة قبل انطلاق الرحلة، إجراء الصيانة على المركبة قبل السفر، والتأكد من أن كل تجهيزات المركبة تعمل بشكل جيد، التأكد من نظافة المصابيح الأمامية والمرايا وضبطها بشكل صحيح للحصول على رؤية مثالية، والتحقق من أن إطارات المركبة منفوخة بضغط الهواء المناسب بصورة سليمة، وفي حالة شعور السائق بالتعب يجب التوقف في أقرب استراحة أو موقف آمن .

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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