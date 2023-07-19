«النقل المتكامل» يعلن مواعيد خدماته خلال عطلة رأس السنة الهجرية

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة، وأوقات عمله، وساعات تطبيق نظام "درب" للتعرفة المرورية، ومواعيد عمل حافلات النقل العام خلال عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة.

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة رأس السنة الهجرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023. و يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقات "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من الجمعة الموافق 21 يوليو 2023 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023. كما سيكون الوقوف مجاني في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 خلال العطلة الرسمية.

وفي هذا السياق نوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال عطلة رأس السنة الهجرية وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية. وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.

ويمكن الاطلاع على مواعيد عمل الحافلات وخدمات النقل العام، عبر الموقع الالكترونيwww.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.