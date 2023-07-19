الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً غرباً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والمد الثاني عند الساعة 02:26 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 20:22.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:52 والمد الثاني عند الساعة 22:55 والجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:36.