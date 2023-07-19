محمد بن راشد: وصلنا بحمدلله لمدينة جدة للمشاركة في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تُعقد أعماله اليوم.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «وصلنا بحمدلله لمدينة جدة لحضور القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى .. قمتان تحتضنها عروس البحر الأحمر .. ويرعاهما خادم الحرمين الشريفين .. ويحوطهما الشعب السعودي الشقيق بكل عناية واهتمام .. نتفاءل بكل ذلك .. وندعم كل ما من شأنه ترسيخ الأخوة .. وتعزيز الاستقرار والازدهار .. وبناء جسور التعاون والسلام» .