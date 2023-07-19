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محمد بن راشد يصل إلى جدة للمشاركة في "تشاوري قادة التعاون" والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

محمد بن راشد يصل إلى جدة للمشاركة في "تشاوري قادة التعاون" والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى
19 يوليو 2023 16:27

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تُعقد أعماله اليوم.

كما يُشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد الرسمي المرافق لسموه في اجتماعات القمة الخليجية الأولى مع دول آسيا الوسطى والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

المصدر: وام
محمد بن راشد
جدة
السعودية
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