الإمارات تشارك في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين

تشارك دولة الإمارات ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، الذي تستضيفه الهند يومي 20 و21 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تستعرض دولة الإمارات تجاربها الرائدة في الأنظمة الفريدة للحماية الاجتماعية والتغطية القانونية لأنماط العمل الجديدة والتي تتضمن وظائف المنصات الالكترونية ، بالإضافة الى دعم وتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين في سوق العمل وكذلك دعم الشباب لدخول سوق العمل.

وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، حرص دولة الإمارات على المشاركة في الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى مثل اجتماع فريق التوظيف لمجموعة العشرين، الذي يسهم عبر طرحه لموضوعات ورؤى مستقبلية وتقديمه لتصورات لمعالجة التحديات الحالية، في تحسين السياسات وتحديد المؤشرات المعيارية للقياس، وتعزيز الشراكات ضمن رؤية عالمية شاملة، وهو ما ينسجم مع توجهات ورؤية الدولة في التنمية المستدامة.

وأضاف معاليه:" إن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تنظيم علاقات العمل من خلال تطبيق منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات ضمن رؤية شاملة تستهدف أن يكون سوق عمل ممكّناً للكوادر الإماراتية جاذباً للكفاءات العالمية، ومواكباً في الوقت ذاته لمسيرة التطور التي تشهدها القطاعات الحيوية، والذي من شأنه ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات عالمياً في جميع المجالات".

وتناقش الاجتماعات في دورتها الحالية أحدث اتجاهات التوظيف العالمية استناداً إلى تقرير مراقب منظمة العمل الدولية، والتطورات والآفاق الأخيرة لسوق العمل، مع التركيز على تأثير الذكاء الاصطناعي، وتوقعات التوظيف لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إضافة لمناقشة التطورات الرئيسية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وتغطية الضمان الاجتماعي لأشكال الحماية الجديدة وتعزيز استقرار العمال.

كما تعنى الاجتماعات بمعالجة فجوات المهارات العالمية، والوساطة في أسواق العمل الدولية من أجل وظائف جديدة، ومناقشة واقع العمالة المؤقتة، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، حيث تعتبر مجموعة العشرين منتدى رئيسياً للتعاون الاقتصادي، وتلعب دوراً استراتيجياً في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والازدهار المستقبلي كونها تضم قادة أكبر الدول الاقتصادية في العالم، وتشكل البلدان الأعضاء فيها أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و75% من التجارة الدولية، كما يعيش في دول المجموعة نحو 60% من سكان العالم.

وتمكنت دولة الإمارات من خلال سياستها الوطنية المتكاملة في سوق العمل من تحقيق مراكز ريادية على المستوى العالمي، خصوصاً على مؤشر استقطاب المواهب، ومؤشر قلة النزاعات العمالية، كما أنها تعد من الدول العالمية الرائدة في وضع السياسات المتطورة والمستدامة التي تناسب احتياجات سوق العمل الإماراتي الفريد من نوعه، ما ساهم في تحقيق نتائج مميزة، حيث سجلت دولة الإمارات نمواً في العمالة بنسبة 13% في العام 2022 مقارنةً بـ2021، كما استمرت وتيرة النمو لتحقق 9.9% في الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.