شرطة أبوظبي تحتفي بـ"اليوم العالمي للنزلاء"

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بـ"اليوم العالمي للنزلاء" الذي يصادف 18 يوليو من كل عام، وتضمنت المبادرة زيارة خاصة من أسر النزلاء المتميزين في البرامج والأنشطة التأهيلية.

وعكست المبادرة القيم الإنسانية النبيلة بأجمل صورها، وأسهمت في تعزيز ثقة المجتمع بالجهود المبذولة والمستمرة لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية بإصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في المجتمع، وضمان جودة الحياة لهم.

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، على دور دولة الإمارات الرائد في التفاعل مع المبادرات الإنسانية الصادقة لتحقيق رفاهية الشعوب وحرياتها، وحرص القيادة على توفير السبل الكفيلة بإصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في محيطهم الاجتماعي والأسري؛ ليكونوا فاعلين في دعم مسيرة التنمية والتحديث التي تشهدها البلاد، لافتًا إلى أهمية هذه الاحتفالية في تعزيز ظروف النزلاء الإنسانية ورفع درجة الوعي لديهم باستمرار، كونهم يمثلون جزءًا مهمًا من المجتمع.

وتم خلال الاحتفاء باليوم العالمي للنزلاء تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة وإعداد المسابقات وتوزيع الجوائز على الفائزين، وذلك بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم وإضفاء جو من المرح والسعادة في هذا اليوم المخصص لهم.